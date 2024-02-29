محافظ الجيزة يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قوافل الأزهر الشريف بالواحات البحرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تقديم التسهيلات المختلفة لدعم جهود الأزهر الشريف فى تنظيم القوافل الدعوية بما يساهم فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى وهو الذى يؤكد على أن مصر هى دائماً مهد السماحة والإعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة .

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال استقباله وفد أعضاء القافلة الدعوية المقامة برعاية الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتى تنطلق بمركز الواحات البحرية اليوم الخميس وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل لتقديم خدماتها الدعوية للمواطنين.

ورحب محافظ الجيزة بأعضاء القافلة مشيداً بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية ، وخاصة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى قرى المحافظة من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية ، بالإضافة إلى إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفى يتجسد فى إنشاء المعاهد الأزهرية.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة الدعوية بالواحات البحرية تستهدف نشر الفكر الوسطى و تصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات بالإضافة إلى تناول فضائل شهر رمضان والجوانب الإيمانية للصيام وذلك خلال زيارات وجولات بعدد من المناطق بمركز ومدينة الواحات البحرية وزيارات للمدارس والمؤسسات التعليمية.

وتناول اللقاء استعراض أهمية دور مبادرات الأزهر الشريف في توعية المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية والعالمية والعمل على تغيير سلوكيات بعض التجار من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وتعديل سلوكيات المواطنين الخاصه بتخريب المال العام والتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية فى التهام التنمية.

وجاء اللقاء بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام والشيخ سمير ابو الخير رئيس المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة والشيخ الدكتور مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.