حبس ربة منزل في سرقة المواطنين بالوايلي

قررت نيابة الوايلى حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في سرقة المواطنين كبار السن المترددين علي ماكينات الصراف الآلي.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل - لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي، عن طريق الاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، ومغافلتهم واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، عقب التحصل منهم على الرقم السري.

واعترفت المتهمة بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها.