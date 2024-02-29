المشدد 5 سنوات لربة منزل في حيازة الهيروين بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات لحيازتها الهيروين، بمنطقة الزاوية الحمراء

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة “ه.ا ” أحرزت مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال غير المصرح بها.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقي معلومات تفيد باتجار المتهمة في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبطها ووبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من للمواد المخدرة ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية