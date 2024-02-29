تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 على النحو التالي:
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الزمالك × الداخلية
07:00 سموحة × مودرن فيوتشر
* كأس ملك إسبانيا:
10:30 أتلتيك بيلباو × أتلتيكو مدريد
* الدورى السعودى للمحترفين "روشن":
04:00 الرائد × الفيحاء
04:00 الوحدة × التعاون
07:00 النصر × الحزم
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. الزمالك يستضيف «الداخلية» وأتلتيكو مدريد يصطدم ببيلباو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 على النحو التالي: