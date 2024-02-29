تشاهدون اليوم.. الزمالك يستضيف «الداخلية» وأتلتيكو مدريد يصطدم ببيلباو

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 على النحو التالي:

*الدورى المصرى الممتاز:

07:00 الزمالك × الداخلية

07:00 سموحة × مودرن فيوتشر

* كأس ملك إسبانيا:

10:30 أتلتيك بيلباو × أتلتيكو مدريد

* الدورى السعودى للمحترفين "روشن":

04:00 الرائد × الفيحاء

04:00 الوحدة × التعاون

07:00 النصر × الحزم