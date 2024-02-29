ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يستضيف «الداخلية» وأتلتيكو مدريد يصطدم ببيلباو

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 على النحو التالي:
*الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الزمالك × الداخلية
07:00 سموحة × مودرن فيوتشر
* كأس ملك إسبانيا:
10:30 أتلتيك بيلباو × أتلتيكو مدريد
* الدورى السعودى للمحترفين "روشن":
04:00 الرائد × الفيحاء
04:00 الوحدة × التعاون
07:00 النصر × الحزم

تشاهدون اليوم الزمالك الداخلية أتلتيك بيلباو أتلتيكو مدريد