سلوى محمد علي: استغللت فترة ما بعد الولادة لدراسة النقد الفني

بدأت منذ قليل أولى أفلام الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، للفنانة سلوى محمد علي، وذلك بعد تكريمها أمس في حفل افتتاح المهرجان، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

قالت سلوى: دخولي التمثيل لم يكن صدفة، لقد كان توجه الدولة بالكامل فني ثقافي، فوجدت الفرقة القومية للفنون الشعبية يدربهم راقصين من البولشوي، والتلفزيون يعرض حفلات أم كلثوم، ونقاد يقدمون دورهم المثالي عن الأفلام يجعلك تستوعب أهم الأعمال السينمائية.

وأضافت: استغلات وقت أمومتي، بعد الولادة، في دراسة النقد الفني، وتربيت على يد أساتذة كبار، منهم نهاد صليحة، محمد عناني، علي فهمي، فخري قسطندي، وغيرهم من أساتذة كبار، استفدت منهم كثيرا.

وقد سبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.