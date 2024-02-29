نور الشربيني تتوج ببطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الإسكواش 2024

توجت المصرية نور الشربينى لاعبة نادي سبورتيج، والمصنفة الأولى عالمياً، ببطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الإسكواش، على حساب مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-7 ، 6-11 ، 11-4 ، 11-4.

بهذا الفوز توجت نور الشربيني باللقب الـ40 فى مسيرتها الاحترافية والسادس لها هذا الموسم.

وكانت بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش- إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، قد انطلقت يوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.