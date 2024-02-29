بالفيديو.. زكي القاضي: مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعرض للقضية الفلسطينية عبر عدة طرق مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن المباشر منها هو تأكيد مصر الدائم على عدم إغلاق معبر رفح البري طوال مدة العدوان، وتسهم مصر في دخول أكبر نسبة من المساعدات إلى قطاع غزة مايعادل 80% منها.

وأكد القاضي، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية يارا مجدي، أنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالدولة ولكن أسهمت مصر بشكل كبير بتوفير ودخول المساعدات إلى القطاع، متابعًا: «أشار الرئيس السيسي إلى قضية غزة في احتفالية قادرون باختلاف في الأمس عند حواره مع الطفل عبد الله الفلسطيني، الذي استشهد عدد كبير من أسرته، وجاء إلى مصر».

وأكمل: «الرئيس تحدث في الاحتفالية بشكل غير مباشر عن القضية الفلسطينية وأكد أن مصر تحاول بقدر الإمكان حتى لو بقلوبنا كدولة مصرية وقيادة سياسية أن ننصر القضية، وهذا لا يتوفر لدى أي طرف سواء إقليمي أو دولي».

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدولة لديها إجراءات على أرض الواقع في فتح معبر رفح البري ودعم وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هناك تفاعلا من المواطنين ومشاعر موجهة للقضية من قبل الشعب المصري.