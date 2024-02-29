الجيش الأوكراني: كييف تعتمد على الصواريخ الغربية للدفاع الجوي

اعترف رئيس القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم فقط الصواريخ الغربية المضادة للطائرات لأنظمة الدفاع الجوي، حيث إن كييف ليس لديها حاليًا إنتاج صواريخ خاص بها.

وقال إيجنات: "اليوم ليس لدينا إنتاجنا الخاص من الصواريخ المضادة للطائرات لأنظمة S-300 وBuk-M1 السوفيتية؛ نحن الآن نحصل على كل شيء من الغرب"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

ودعا المسئول العسكري الأوكراني الدول الغربية إلى تزويد الجيش الأوكراني بهذه الصواريخ فور نفادها، مؤكدا تأخير حزمة المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، اعترف إيجنات بأن نظام الدفاع الجوي الهجين الأوكراني تم تطويره واختباره في الولايات المتحدة.