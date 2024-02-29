أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 413760 جنديا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا وصلت إلى 413.760 جنديا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال اليوم الماضي، قُتل أو جُرح 1150 جنديًا وضابطًا روسيًا أثناء القتال، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني دمر ما مجموعه 6593 دبابة قتال رئيسية (بما في ذلك 23 في اليوم الماضي)، و12552 (+44) مركبة قتال مدرعة، و10070 (+41) نظام مدفعية، و1000 قاذفة صواريخ متعددة، و690 (+2) مضاد للدبابات. أنظمة حرب الطائرات، 342 طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 7،768 (+15) طائرة بدون طيار، 1،912 صاروخ كروز، 25 سفينة حربية/قواطع، غواصة، 13،152 (+40) شاحنة عسكرية وناقلة وقود، و1،601 (+7) وحدة من المعدات المتخصصة.