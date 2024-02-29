رسميًا.. شيكابالا يجدد عقده مع الزمالك

أعلن محمود شيكابالا نجم الزمالك، تجديد عقده مع الفريق، وذلك بعد جلسته جمعته بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، وفي حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، وحسين السيد عضو مجلس الإدارة.

وأعرب شيكابالا عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده، موجها الشكر لمجلس إدارة الزمالك، ولجماهير النادي التي تسانده منذ تصعيده للفريق الأول.

ويخوض فريق الزمالك اليوم الخميس مباراة مع فريق الداخلية، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.