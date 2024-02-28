بقيمة 50 مليون جنيه.. الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهما بشراء (الأراضى والعقارات - السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.