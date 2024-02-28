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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزير الزراعة ينعى الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للتشجير

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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نعي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للتشجير، والسائق بالادارة سليمان  محمد سنوسي، واللذان وفاتهما المنية اليوم الاربعاء، إثر حادث أليم أثناء عودتهما من مهمة عمل بمحافظة الوادي الجديد.

وتقدم وزير الزراعة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقياداتها بالقطاعات المختلفة، بخالص العزاء الى اسرة الفقيدين، سائلا المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة ولأسرتهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

وشغل الدكتور حمدي جامع سابقا منصب وكيل وزارة الزراعة بمحافظتي الغربية، وكفر الشيخ، ورئيسا للادارة المركزية للارشاد الزراعي، قبل ان يتولى منصب رئيس الادارة المركزية للتشجير، كذلك هو رييس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.
 

الادارة المركزية للتشجير مركز البحوث الزراعية