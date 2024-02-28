غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الداخلية غدًا

يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الداخلية غدًا الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .
ويغيب عن الزمالك للإصابة وأسباب فنية كل من، محمود شيكابالا، محمود الونش، محمد عبدالشافي، محمد عاطف، ترافيس موتيابا، سيف الجزيري، زياد كمال، أحمد حمدي، ياسر حمد، سيد نيمار، إبراهيما نداي .
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .
خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.