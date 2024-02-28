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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الداخلية غدًا

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الداخلية غدًا الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويغيب عن الزمالك للإصابة وأسباب فنية كل من، محمود شيكابالا، محمود الونش، محمد عبدالشافي، محمد عاطف، ترافيس موتيابا، سيف الجزيري، زياد كمال، أحمد حمدي، ياسر حمد، سيد نيمار، إبراهيما نداي .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"  .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

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