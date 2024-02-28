وكيل رياضة القليوبية يتابع إجراءات تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الأمناء.

وأكد “الصبروط” بدء أعمال التطوير بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنية كمرحلة أولى، وتصل إلى 35 مليون في المرحلة الثانية من إيرادات المركز، موضحا أن التطوير يشمل إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وتطوير حمام السباحة الأولمبي بالمركز.

وأضاف: كما تشمل عملية التطوير إنشاء منطقة لاندسكيب ومنطقة الحدائق والجناين أمام البوابة الرئيسية وتطوير المبنى الإدارى وفقًا للجدول الزمني باتمام عملية التطوير في خلال 3 شهور.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير الملعب القانوني بمركز التنمية الشبابية بالعبور وتطوير التراك الملعب وخلف المرمى بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه .

تسعى وزارة الشباب والرياضة وفقا لرؤية واستراتيجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الهيئات الشبابية والرياضية.

وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

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