استشهاد 16 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي جنوب ووسط قطاع غزة

استشهد 16 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم الـ 145 من الحرب على القطاع والتي بدأت في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن 8 أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة "القرارة" شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد ثمانية آخرون على الأقل، إثر قصف استهدف مربعا سكنيا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت مدفعية الاحتلال، أطلقت قذائفها تجاه أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وفي السياق، تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، من انتشال جثمان شهيدة، بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في رفح جنوب القطاع، فيما وصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم إلى 14 شهيدًا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت ثماني مجازر في القطاع، راح ضحيتها 76 شهيدًا و110 مُصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29954 شهيدًا و70325 مُصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو تاريخ طوفان الأقصى.