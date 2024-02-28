إحالة عاطل للجنح لسرقته مشغولات ذهبية في عين شمس

قررت نيابة عين شمس احالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة سكينة بمنطقة عين شمس .

وتلقت الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل تفيد سرقة مصوغات ذهبية وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل للتحريات اللأزمة تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة وكسر في الشباك وأن عاطل ورا واقعة السرقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه داخل مسكنه وبتفنيشه عثر علي المسروقات وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات المستولى عليها، واعترف بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.