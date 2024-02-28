محافظ الشرقية يكرم عددًا من العاملين لبلوغهم سن المعاش

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة فوز المحافظة في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي ، وانضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م والذي يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات المحافظة وتصدرها المراكز الأولى على مستوي محافظات الجمهورية في كافة ملفات العمل المختلفة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين من أبناء المحافظة.

كما أثنى محافظ الشرقية على مجهودات المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ ، والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ، وفريق العمل المشارك في فوز المحافظة بمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي وانضمام المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 ، مؤكداً أن المحافظة تضم كوارد بشرية مؤهلة ومدربة للمشاركة في كافة المبادرات والفعاليات التي تطرحها الدولة المصرية وتحقيق مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع كرم محافظ الشرقية 6 من العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم عبد الحكيم عزت دمرداش بالمكتب الفني للمحافظ.

وعواطف أحمد ثابت بإدارة صندوق الخدمات.

وناصر علي محمد بإدارة التخطيط الاستراتيجي.

ومجدي إبراهيم الدسوقي بمشروع المحاجر.

وسعيد علي مصطفي بمشروع النقل الداخلي.

وسِلمي إسماعيل محمد بالمشروع المصري الإيطالي.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.