محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتلا ، بتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة إستيعابية 9000م3 / يوم ، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا ) ، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الميجا والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، رافقه خلالها المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

و تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمحطة المقامة علي مساحة ما يقرب من 5 أفدنة ، بقيمة تعاقدية تجاوزت 166 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 80 % .

وخلال تفقده استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يستهدف 7 قري ريفية من خلال 7 محطات رفع (4 رئيسي + 3 فرعي ) لخدمة ما يقرب من 133 ألف مواطن ، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي انتظام سير العمل بكافة المواقع المستهدفة بالبرنامج ، حيث جاري العمل بالتوازي في الأعمال الإنشائية للمحطة ومحطات الرفع والشبكات للانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشيراً أنه بفضل توجيهات المحافظ احتلت " المنوفية " الصدارة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ معدلات أداء ونسب إنجاز مرتفعة في تنفيذ مشروعات " الميجا " .

وأكد المحافظ أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام علي المواطنين ، موجهاً بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام .

واختتم محافظ المنوفية جولته ، بتفقد أعمال توسعات مدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية بميت أبو الكوم ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بنسبة إنجاز 86 % وبقيمة تعاقدية تجاوزت 6 مليون و 800 ألف جنيه ، بإجمالي 19 فصل دراسي ، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، مدير الإدارة التعليمية بتلا.

وتابع المحافظ أعمال التوسعات والتي تضم إنشاء جناح جديد يتكون من أرضي و 4 أدوار بطاقة 19 فصل دراسي ليصبح الإجمالي 33 فصل دراسي ، وأشاد المحافظ بمستوي حجم الأعمال المنفذة ، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء منها فى أسرع وقت تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية للنهوض بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية .