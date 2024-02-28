بالفيديو.. السيسي يوجه الشكر لأسر وعائلات ذوي الهمم: "الوطن لن ينهض إلا بسواعد أبنائه"

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر ذوى الهمم، مؤكدًا شعوره الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار اللقاء السنوى الذى أصبح تقليدا مهما وعلامة سنوية بارزة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار، إيمانا بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل فى مواردها البشرية، وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوى الهمم.

وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة: "اسمحوا لى، أن أؤكد فى هذا الصدد اعتزازى الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجددا أصالة المعدن المصرى وقدرته على تحدى الصعاب أيا كانت وإيجاد الفرص من بين التحديات والمنح من قلب المحن وإننا جميعا على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم فى العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها.

وتابع الرئيس: "كما لا يفوتنى، أن أعرب عن تقديرى العظيم.. لأسر وعائلات أبنائنا من ذوى الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية، وبذلوا من حياتهم وطاقتهم الكثير ثقة فى أن أبناءهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذى لن ينهض، إلا بسواعد أبنائه وقدراتهم".

وقدم الرئيس الشكر إلى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال التى تتضافر جهودها مع جهود الحكومة فى نموذج وطنى متكامل ومشرف من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائنا من ذوى الهمم.