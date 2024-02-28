بالفيديو.. السيسي يوجه رئيس الوزراء بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بـ10 مليارات جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن هناك دور علينا كمجتمع وكحكومة ومسئولين فى كل المجالات تجاه كل شيء ليس فقط اتجاه ولادنا وبناتنا القادرون باختلاف".

وطالب "السيسي" في كلمته خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوضع مبلغ مالي في صندوق قادرون باختلاف، قائلًا: "عاوزين جزء من المبالغ تتحط في الصندوق"، ليرد رئيس الوزراء: "اللي حضرتك تؤمر بيه مليار كويس يا ريس"، ليقاطعه الرئيس السيسي: "مليار إيه يا دكتور مصطفى دا إنت أخدت مئات المليارات".

وتابع السيسي: "المبالغ اللي هنحطها في صندوق قادرون باختلاف، سنتمكن من عوائدهم بخدمة القادرون باختلاف، ما يحقق قفزة جيدة، وطالما إنت اللي ماسك الصندوق دا يبقى خلاص خليهم 10 مليار جنيه".

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لمحافظ البنك المركزي والحكومة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.