مكتبة الإسكندرية تستضيف إحدى فعاليات "اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي"

يعقد مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، يوم الخميس 7 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً معرض فني بعنوان "أثر الثقافة الغربية في نشر التراث القبطي"، وذلك احتفالا بـ"اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي".

ويشارك بعد ذلك في المعرض الفني للأيقونات القبطية والبيزنطية 13 فنانًا وفنانة، كما أنه يحتوى على مزيج من الإبداع الخاص بالفن القبطي ودلالاته، ويتضمن كذلك عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم الباحثين؛ من بينهم أبونا وديع عوض الفرنسيسكاني، أبونا أثناسيوس المقاري، Prof. Karel C. Innemée، نيافة الأنبا مقار، القس عيد صلاح، د. عادل فخري، د. عزت صليب، د. يوحنا نسيم، د. ماهر عيسى، أبونا باسليوس صبحي، أ.نبيل فاروق، د. أحمد النمر، د. رامي عطا، القمص يسطس فانوس.

يلقي الكلمات الافتتاحية كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور نبيل أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وعدد من الهيئات والمؤسسات، ومنهم كلمة ممثل الكنيسة الكاثوليكية، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، الدكتور القس عاطف مهنَّي مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، كلمة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وكلمة مركز البحوث الأمريكي.

ويتوسط اليوم عرض فيلم تسجيلي مصري أوروبي عن "التلمذة في تسليم الألحان القبطية" بعنوان: "مدرسة الذاكرة" إخراج نانسي كمال، ويأتي في ختام ذلك اليوم عرض فني لكورال «لنا رجاء» بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، الدعوة عامة والحضور مجاني بدون تسجيل مسبق، ويأتي ذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة والذي يستضيف الاحتفالية.