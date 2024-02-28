وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة غرب طنطا التعليمية

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة غرب طنطا التعليمية، المقامة بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية الثانوية " التابعة للإدارة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وميرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب التعليمية، وإيهاب بليغ، مدير الخدمات بالإدارة، والسادة لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وإيمان غراب، موجه أول المديرية، و مها شاهين، وإيمان الهمشري، وباسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم عرض مدرسة غياث الرسمية للغات بعنوان " فلسطين حرة"، وعرض مدرسة أرينا العبد بعنوان " في حب مصر"، ثم عرض مدرسة كفر العرب الابتدائية بعنوان "الحلم العربي "، ثم عرض مدرسة التربية الإسلامية بعنوان "رياضة بلا حدود "، ثم عرض عسكري رياضي لمدرسة طنطا الفنية الميكانيكية، ومدرسة التجارة الفنية المتقدمة العسكرية ، ثم عرض مدرسة عبد العزيز جاويش بعنوان "العروبة "، ثم عرض مدرسة أبو بكر الصديق بعنوان "الرياضة للجميع ".

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم الرائعة.

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