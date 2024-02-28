الزراعة تواصل متابعة ودعم المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية في شمال سيناء

أجرى الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة لأعمال الحصر والتصنيف بسيناء، زيارة تفقدية لمركز الخدمات التنموي بالنثيلة والتجمع الزراعي بها في محافظة شمال سيناء.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية لهذا المشروع المهم والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا.

وقال "زغلول"، إن هذه الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات يقوم بها كافة قيادات الوزارة للوقوف على مدى جاهزية المشروعات الزراعية بسيناء ومتابعة تشغيل المركز الزراعي للخدمات التنموية والذي نفذته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة أعمال التنمية الزراعية بسيناء.

وشدد مستشار وزير الزراعة علي أهمية المتابعة الدورية من قطاعات الوزارة المعنية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بسيناء ومنها مشروع التجمعات الزراعية.

وأثناء الزيارة تفقد الأعمال داخل المركز وأشاد بمدي جاهزيته للعمل وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين ومنها معمل تحليل المياه والتربة والذي قام بتنفيذه مركز بحوث الصحراء حيث شهد أعمال تجهيز العينات الخاصة بتحليل التربة لبعض التجمعات الزراعية بمبنى المعمل.

واستمع "زغلول" لشرح وافٍ من المختصين والباحثين في المعمل عن خطوات العمل وكيفية تجهيز العينات قبل إجراء التحاليل اللازمة، كما تفقد مبني التدريب وبناء القدرات بالمركز والزراعات داخل تجمع النثيلة التنموي واستمع للمزارعين ومعرفة التحديات التي تواجه العمل داخل التجمع.

وأشاد مستشار وزير الزراعة بالخدمات التي قدمها مركز بحوث الصحراء للمنتفعين داخل التجمعات الزراعية من توزيع الأسمدة العضوية وشتلات الزيتون علي المزارعين وقيام المركز بتقديم كافة الخدمات الإرشادية لهم والذي لمسه أثناء تفقد الزراعات داخل التجمع التنموي.

وفي ذات السياق أشاد زغلول بما قدمته قطاعات الوزارة من خدمات تنموية في عملية الاستصلاح وتمهيد الأراضي وتجهيزها للزراعة.

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