سقوط شهيد برصاص الاحتلال بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قنص شباب برصاص حي في خان يونس بقطاع غزة الفلسطيني.

ووقع الشاب الفلسطيني الشهيد بالقرب من سور مدرسة حياة القريبة من مستشفى ناصر الطبي بخان يونس.

وحاولت الأطقم الطبية إسعاف الشاب لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً برصاص قناص الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال استهدف الفلسطينيين المدنيين في كل مكان في قطاع غزة دون تفريق بين الأطفال أو النساء أو الشيوخ في أبشع حرب إبادة في التاريخ الحديث.