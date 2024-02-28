مصر تواجه لبنان في البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

تختتم اليوم الأربعاء، منافسات البطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول المقامة على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيروسبورت.

تقام البطولة، بتنظيم الاتحاد المصري للميني فوتبول، برئاسة أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول والنائب الأول للاتحاد الإفريقي للعبة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري.

يشهد اليوم الختامي مباراتين، حيث يلتقي تونس والصومال، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ثم يواجه منتخب مصر نظيره لبنان، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يليه حفل ختام البطولة ثم تسليم الجوائز والميداليات وكأس البطولة.

شارك في البطولة العربية كل من: لبنان، ليبيا، تونس، الصومال، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من: هشام خميس، علي غزال، مروان عيسى، طارق باهي، جمال محمد مبروك، محمود ضاحي، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، عبدالرحمن إبراهيم، أحمد مصطفى، محمود جمال فاروق، أحمد بخيت، عادل مجدي كامل، زكريا أحمد، إيهاب طه.

فيما يتكون الجهاز الفني من، أنسي نبيل مديرًا فنيًا، شريف عبد السلام مدربًا عامًا، عصام أحمد مدربًا، ياسر عزت مدربًا لحراس المرمى، لواء طبيب محمد رضا عوض طبيبًا، أشرف الليلي، أخصائي علاج طبيعي، السيد رجب إداري المنتخب.