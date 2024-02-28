المطران عطا الله حنا: هنالك حاجة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن هنالك حاجة ماسة لإجماع وطني فلسطيني في مواجهة الإجماع الإسرائيلي على العدوان ويستثنى من ذلك بعض دعاة السلام والمجموعات المتدينة المحسوبة على ناتوري كارتا وسواها أيضا والتي تطالب بوقف الحرب.

وأضاف “حنا” خلال ما نشره على صفحتة الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه يجب على الفلسطينيين أن يتوحدوا في مواجهة التحديات والمؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وهنالك حاجة ماسة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وبأيادٍ فلسطينية بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح والاجندات التي لا علاقة لها بالقضية ومصلحة شعبنا .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، قائلا: احتراما لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا على كل التيارات السياسية الفلسطينية تقع مسؤولية العمل المشترك من أجل مرحلة جديدة أفضل من سابقتها يكون فيها الفلسطينيون موحدين ووحدتهم هي قوة لهم في مواجهة التحديات والمؤامرات.