بالفيديو .. أحد أبطال قادرون باختلاف لـ"السيسي": "أنت معجزة مصر"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو عن الملهمين من القادرون باختلاف، وذلك خلال افتتاحه لفعاليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وقالت صفاء طه، أحد أبطال قادرون باختلاف: "أنا عندي 20 سنة وبدرس في كلية الإعلام جامعة القاهرة وناوية أتخصص إذاعة وتليفزيون، عايزه أشكر أصحابي اللي معايا في الفيديو وبقولهم إني فخورة أوي بيهم ومصر مليانة قادرون باختلاف زينا وأنجح كمان".

وأضافت: "المصريين شعب عظيم ولما القادرون باختلاف يقدروا يعملوا كل دا في بلدنا يبقى أكيد دا شعب يقدر يعمل المعجزات، لأن معجزة مصر شعبها"، موجهة حديثها للرئيس السيسي، قائلة: "وحضرتك معجزة مصر".

وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، ووجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:

تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.