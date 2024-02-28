مسئول موريتاني: المجتمع الدولي مطالب بمضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

قال مفوض حقوق الإنسان الموريتاني الشيخ أحمد ولد سيدي: "إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود للوقوف في وجه الجرائم الإنسانية ضد المدنيين في غزة والتدخل بالثقل المطلوب لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية".

وأضاف المسئول الموريتاني، في كلمة له خلال جلسات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "حتى لا يفقد المجتمع الدولي مصداقيته وَيُسْقِطُ الثقة بشعاراتهِ ومبادئهِ وحتى لا تكون كرامة الإنسان وحقوقه تتفاوت قدسيتها بحسب الانتماء، من الواجب أن نسعى لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار، توطئة للشروع في تحريك عملية سلام تقوم بموجبها دولة فلسطينية ذات سيادة، طبقا لقرارات الشرعية الدولية".

وأكد الشيخ أحمد ولد سيدي أنه لا يمكن في مستهل الحديث عن حقوق الإنسان في العالم، إلا أن يستحضر الجميع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من معاناة فاقت حدتها كل التوقعات والتصورات.