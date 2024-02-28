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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تحرش بـ زوجته.. قرار عاجل من النيابة ضد شاب متهم بقتل شقيقه في النزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شاب متهم بقتل شقيقه للتحرش الأخير بزوجة الأول داخل شقتهم بدائرة قسم شرطة النزهة ٤ أيام علي ذمة التحقيق ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية واستدعاء الزوجة لاستجوابها.

وتلقي قسم شرطة النزهة إخطارًا من مستشفى هليوبولس يفيد باستقبالها شاب مصاب بطعنات نافدة وتوفي أثناء اسعافه. و بالفحص والتحري تبين ان الجثة لشاب يدعى محمد.أ 30 سنة، متوفي ومصاب بطعنتين في الصدر . 

وتبين من التحريات أن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب قيام المجني عليه بالتحرش بزوجة المتهم .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة شرق القاهرة متهم بقتل شقيقه ة قسم شرطة النزهة