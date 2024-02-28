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الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"الإسعافات الأولية" دورات تدريبية بجامعة بني سويف

دورات تدريبية بجامعة
دورات تدريبية بجامعة بنى سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 230، على تنظيم الكلية لعدد من الدورات التدريبية عن الإسعافات الأولية  بكليتي الحقوق، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك الدورات من شأنها التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد  تكون سببا في انقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، مشيراً إلى أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، والنزيف والحروق والكسور، والأدوات الضرورية التي يجب أن تكون في كل منزل، مؤكداً أهمية هذه الورش والندوات التي تسهم في تنمية قدرات طلاب.

الأزمة القلبية اعضاء المجلس التعليم الصناعي