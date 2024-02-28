"حزب الله" يستهدف شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ ويصيب أحد المباني

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حزب الله أطلق صواريخ من جنوب لبنان على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في "كريات شمونة" وفي بلدات بالجليل.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتطبيق إسرائيلي على الهواتف المحمولة يُحذر من الصواريخ، بأنه تم رصد 10 صواريخ على الأقل أطلقت على مواقع إسرائيلية وبلدات حدودية وكذلك رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه بلدة كريات شمونة.

كما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، مروحيات مدنية تقوم بإجلاء مُصابين من الشمال إلى مُستشفى "رمبام".

وأصاب أحد الصواريخ مبنى في بلدة كريات شمونة وتسبب بأضرار بأجزاء منه فيما تم الإبلاغ عن سقوط صاروخ على مبنى في بلدة بيت هيلل الحدودية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات حدودية بالجنوب اللبنانية فيما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي صعد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من منازلها.

ودخل "حزب الله" في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب "طوفان الأقصى"، الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، والذي منذ حينه تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع المنكوب، أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقد نحو 100 ألف فلسطيني، ونزوح السواد الأعظم من سكان القطاع.

ومنذ بدية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، اضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين كان المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.