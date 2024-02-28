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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نور الشربيني تتأهل لنهائي بطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى
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تأهلت نور الشربينى لاعبة سبورتينج، المصنفة الأولى عالميًا، إلى نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة لسيدات الإسكواش 2024، على حساب الإنجليزية جورجينا كينيدى المصنفة الخامسة بنتيجة 3-1.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-5 ، 8-11 ، 12-10 ، 11-8 .
بهذا الفوز تأهلت نور الشربينى إلى نهائى البطولة الأمريكية لمواجهة نوران جوهر المصنفة الثالثة عالمياً، فى مباراة مصرية خالصة.
وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.

نور الشربيني بطولة شيكاغو سيدات الإسكواش نوران جوهر