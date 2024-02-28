اليوم.. الزمالك يختتم تدريباته للقاء الداخلية في الدوري الممتاز

يختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزية جوميز، اليوم الأربعاء، تدريباته؛ استعدادًا للقاء الداخلية المقرر له مساء غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب المران الختامي الذي سيقام عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق بالقائمة التي ستخوض المباراة.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 12 نقطة من خوض 9 مباريات، ولديه عدد من المباريات المؤجلة.

وخلال الـ 9 مباريات التي خاضها الزمالك بالدوري هذا الموسم، نجح في الفوز بـ 3 مباريات، وخسر في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.