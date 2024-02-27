أول سيدة من أصول عربية تتولى المنصب.. اللبنانية فرح دخل الله المتحدثة الرسمية لـ"الناتو"

تتولى اللبنانية "فرح دخل الله" مهام المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلنطي "الناتو" اعتبارا من الأول من مارس المقبل.

فرح دخل الله ستصبح بذلك أول سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدولي المهم.

وهذه أبرز النقاط عن فرح دخل الله:

حصلت على بكالوريوس في الفنون السمعية والبصرية والإعلام من جامعة القديس يوسف اللبنانية عام 2004

حصلت على دبلوم في الإعلام والاتصال السياسي من كلية لندن للعلوم الاقتصادية عام 2006

تمتلك ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2009.

لها خبرة طويلة في مجال الإعلام والاتصال والدبلوماسية العامة

آخر منصب شغلته هو الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث

عملت في إدارة إعلام الأمم المتحدة بمكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في دمشق

عملت كمسؤولة إعلامية في مؤسسات اقتصادية كبرى غير حكومية منها بينها مؤسسة استرازينيكا النمساوية لإنتاج الأدوية.

سبق لها العمل كمترجمة في وكالات أنباء أجنبية عديدة.