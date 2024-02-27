قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية محافظة مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وكذا المواقف والجهود الداعمة للشعب الفلسطيني لتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والدولية.

كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والمتلاحقة.

كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بقيام رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.