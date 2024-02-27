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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يهزم سموحة في دوري اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ، الفوز على سموحة بنتيجة 29/26 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

انتهى  الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 14/14 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 29/26 .

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك ، فريق طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً على صالة جهاز الرياضة في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

يقود الفريق الأبيض كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح  مدرباً للحراس.

كرة اليد بنادي الزمالك سموحة دوري المحترفين لكرة اليد أيمن مصطفى