الزمالك يهزم سموحة في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ، الفوز على سموحة بنتيجة 29/26 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 14/14 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 29/26 .

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك ، فريق طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً على صالة جهاز الرياضة في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

يقود الفريق الأبيض كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس.