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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك 2004 يحصد دوري منطقة الجيزة

الزمالك 2004
الزمالك 2004
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حصد فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004 ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد الفوز على لافيينا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مركز شباب بشتيل.

سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد محمد حسن "شرقية"، وعبد الرحمن هشام، ويحيى محمد حسن.

وشهدت المباراة نديه بين الفريقين، وسيطر الزمالك في أوقات كثيرة من اللقاء وصنع لاعبو الفريق عدة فريق ولم تترجم إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويتم الاحتكام لركلات الترجيح.

يقود فريق الزمالك 2004، رفاعي محمد رفاعي مديراً فنياً، وهشام إبراهيم ومحمود ياسين مدربين مساعدين، ومصطفى غراب مدرباً لحراس المرمى، ومهند ياسر إدارياً، ومصطفى يونس أخصائي تأهيل وإصابات، وإبراهيم بحر مسؤولاً للمهمات.

الزمالك دوري منطقة الجيزة لافيينا أيمن مصطفى