«التعليم» تحيل واقعة مشاجرة معلمين بالسلاح داخل مدرسة قنا للغات للنيابة

أحالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة مشاجرة بين معلمين بمدرسة قنا الرسمية لغات التابعة لإدارة قنا التعليمية، إلى مديرية التربية والتعليم بقنا، واتخاذ الإجراءات القانوينة.

وتقدم ولي أمر لطلاب بمدرسة قنا الرسمية لغات، بشكوى إلى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بشأن حدوث مشاجرة بين معلمين بذات المدرسة السابق ذكرها، وأكد في الشكوى رقم (7604135) أن أحد المعلمين استخدم سلاحا ناريا عبارة عن «طبنجة»؛ مما يمثل خطرا على أبنائه وجميع الطلاب، لافتًا إلى أن المدرسة باتت غير آمنة.

وعلى ما سبق فتقدم ولي الأمر بشكاوى عدة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الإدارة المدرسية، والمتسببين في الواقعة؛ لأن ما حدث يمثل فوضى، وخطرا شديدا على الجميع.

من جهتها أفادت مديرية التربية والتعليم بقنا، ردًا على مخاطبة الوزارة، بأن الواقعة محل التحقيق بالنيابة الإدارية بقنا.