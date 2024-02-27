"مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة" ورشة عمل بخدمة اجتماعية الفيوم

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم ورشة العمل “مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة” التى تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية “إدارة تنمية المواهب”.

وحاضر خلالها الدكتور تامر مجدي مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

بحضور الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سلوى صلاح الدين مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعبد الفتاح المليجي مدير عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وذلك اليوم الثلاثاء.

أكد الدكتور أحمد حسني، أنه انطلاقًا من حرص جامعة الفيوم على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ فإن كلية الخدمة الاجتماعية تستضيف الدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها تحقيق التطور والتقدم المنشود، وخاصة في ظل سعي الكلية للحصول على الاعتماد خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن ورشة العمل “مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة” تمت بالتعاون بين الكلية وبين إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية، وتأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تأهيل وتحسين الجهاز الإداري والوظيفة والوقوف على اللوائح والقوانين ذات الصلة وصولًا إلى مؤسسات قائمة على أسس مهنية دقيقة وواضحة.

وتابع عبد الفتاح المليجي، أن الدولة المصرية تولي الإصلاح الإداري، اهتمامًا كبيرًا، بهدف تحقيق التنمية الشاملة، متناولًا أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام طبقًا للنصوص الواردة في الدستور والقوانين المنظمة للدولة، فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

كما أكد الدكتور تامر مجدي، أنه طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، فإن مدونة السلوك الوظيفي تهدف بشكل رئيس إلى تحقيق جهاز إداري كفء ومواجهة هدر الموارد وتحسين إدارة هذه الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على واجبات وحقوق الموظف العام ومعايير المحاسبة.

وخلال ورشة العمل تمت مناقشة مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، والتي من أهم محاورها، جهة العمل والموظف العام والمواطن، متناولًا رؤية وأهداف المدونة والهدف من التدريب والإطار الموضوعي للمدونة وتعهدات الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالنزاهة واحترام القانون والكفاءة وحقوق الإنسان والتطوير المستمر والاحترافية، بالإضافة إلى التزامات جهة العمل تجاه الموظف وتعريف الموظفين بقواعد الوظيفة العامة وتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية وتحديد مهام الموظف، والتزامات الموظف العام وسلوكياته في الحياة الخاصة والمحافظة على المال والممتلكات والموارد العامة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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