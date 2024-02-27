ابتكار طريقة فعالة لمكافحة جفاف التربة الزراعية

توصل مجموعة من العلماء الروسيون لطريقة فعالة تساعد على مكافحة الجفاف، من خلال تخفيض تكلفة المواد الكيميائية والمياه بنسبة 25%، وإضافة الفحم الحيوي والميكروبات إلى التربة، حيث يعتبر الفحم الحيوي فحم خشبي يضاف للتربة لزيادة خصوبتها.

ووفقا لصحيفة "إزفيستيا"، يقول الباحث العلمي في أكاديمية علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الفيدرالية الجنوبية دايال راجبوت، "أظهرت البكتيريا الجذرية والفطريات سلوكا معززا لنمو النبات حتى في ظل ظروف الجفاف.

وأدت إضافة الفحم الحيوي إلى تنشيط كل هذه الآليات وتوفير بيئة أفضل للنمو، واستخدام الفطريات المتعايشة مع الجذور. يوفر العناصر الغذائية، مثل الفوسفات والنيتروجين للنبات المضيف".

ويضيف، أن مزيج البكتيريا الجذرية والفطريات المحفزة لنمو النباتات في الفحم الحيوي يمكن استخدامها مباشرة في التربة، لأن الفحم الحيوي يقلل من تأثير تغير المناخ.

ووفقا لما توصل له الباحثين، الميزة الرئيسية لهذه التكنولوجيا هي أن الفحم الحيوي يستخدم الكتلة الحيوية لاحتجاز الكربون وتخزينه بدلا من الاحتراق المباشر.