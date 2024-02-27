رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب الفائزين بملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية ببنها

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، طلاب وطالبات كلية التربية النوعية بالجامعة الفائزين، في ملتقى إبداع في نسخته الخامسة لكليات التربية النوعية والذي استضافته جامعة بنها بمشاركة 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زيدان عميد الكلية.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد باداء الطلاب الفائزين الذين مثلوا الجامعة والكلية بشكل مشرف وحققوا عدداً من المراكز المتقدمة في عدة مجالات منها التصوير الفوتوغرافي والتصميم وطباعة النسيج والنحت والتطريز الخزفي، والغناء الفردي، وتصميم الأزياء، والكروشيه، والكورال الجماعي، مشيدًا بمواهب ومهارات الطلاب المشاركين في مثل هذه الملتقيات والتي تحرص الجامعة دائما على رعايتها وتطويرها.

وأضاف أن مشاركة طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة في مثل هذه الملتقيات يعد فرصة لتنمية وخلق روح المنافسة والتواصل وتبادل واكتساب الخبرات بين طلاب كليات التربية النوعية من مختلف الجامعات المصرية.

كما وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الوفد ولإدارة رعاية الطلاب بالكلية على الجهد والتنظيم المتميز، متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتميز للكلية منسوبيها.