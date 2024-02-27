"العمل بالمنوفية" تتابع تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمصانع

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية زيارة تفقدية لمجموعة من المصانع العاملة فى المحافظة ، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، ومتابعة سير العمل بالمناطق الصناعية ، وتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وحقوق العاملين وواجباتهم التي أقرها لهم القانون.

كما اوضحت المديرية في بيان لها أن هذه الزيارة تاتي للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، ونسبة تشغيل ذوى الهمم بين العاملين بمصانع في المنطقة الحرة بشبين الكوم، وكذلك التأكد من تطبيق أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحمايتها من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الجولات بدأتها المديرية وأجهزتها على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام القانون داخل تلك المنشآت.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، ان تلك الزيارات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات على المنشآت كثيفة العمالة والتأكد من تطبيق أحكام القانون والحد الأدنى للأجور ونسبة تشغيل ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت ، وأضاف مدير المديرية أنه رافقه خلال الزيارة ، سعيد زكى مدير منطقة عمل شبين الكوم ، وعلا الباز مدير التشغيل ، وهانم أبو سيار مدير مكتب التفتيش بشبين.

واشار إلى انه قام بجولة داخل المصانع وتحدث مع العاملين وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العمل ، وشجعهم على العمل وزيادة الإنتاجية ، كما تفقد منتجات المصانع، مؤكداً دور المصانع فى الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم ، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة بمراكز طبية مناسبة وتوفير الأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية للعاملين.

وأكد حرص المديرية الدائم على وجود علاقة طيبة بين العاملين وأصحاب الاعمال فى بيئة العمل.

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