التحفظ على نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات وتعليمات عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه أسفرت حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بمركز الخانكة عن تحرير 19 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن وعجز 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما أسفرت حملة إدارة تموين القناطر الخيرية عن تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات.

وتابعت المديرية أن حملة إدارة تموين حى شرق شبرا الخيمة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل، كما تم تحرير محضر جنحة وضبط 197 كيلو مفروم دواجن بدون بيانات، أما حملة إدارة شبين القناطر تم تحرير 35 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم صلاحية الميزان وتجميع 5 شكائر دقيق بلدى مدعم.

وأيضا حملة إدارة مركز وبندر بنها تم تحرير 8 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل تجارى وعدم وجود سجل ضريبى عدم وجود اشتراطات صحية، وضبط 200 كيلو لحم هندى جاموسى، و20 كيلو عجينة كفتة، و3 كيلو لحم جاموسى صغيرة للذبح خارج المجازر المصرح بها، وأخيرا حملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير 16 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات والبيع أزيد من السعر الرسمي وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وغلق بدون إذن، كما تم تحرير 5 محاضر جنح لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.