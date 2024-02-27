رئيس جامهة القناة: فتح باب التقديم بالمنح الدراسية بالجامعات الصينية حتى 3 مارس 2024

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بدء إجراءات التقديم لمنح معهد كونفوشيوس الدراسية بالجامعات الصينية لعام 2024، مؤكدا على دور المعهد الرائد في نشر الثقافة واللغة الصينية بين طلاب جامعة قناة السويس، وفي إقليم القناة بالكامل، وذلك من خلال فرص التدريب والتشغيل التي يوفرها للطلاب والخريجيين بالشركات الصينية العاملة في مصر، من خلال ملتقى التوظيف السنوي الذي يعقد برحاب جامعة قناة السويس، ومن خلال دورات تعلم اللغة الصينية، والمنح الدراسية المقدمة للجانبين المصري والصيني، مما يسمح بالتبادل العلمي والمعرفي والثقافي بين البلدين الكبيرين مصر والصين.

ويتم التقديم للمنح الدراسية بإشراف تنفيذي الدكتور حسن رجب، وجانج تينج هونج مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسن رجب أن المنح مخصصة للطلاب دارسي اللغة الصينية بجامعة قناة السويس،

ومشيرا إلى فتح باب التقديم للمنح الدراسية الجديدة بالجامعات الصينية لعام 2024 في الفترة من الأحد 25/2/2024 وحتى الأحد 3/3/2024، وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب يوم السبت الموافق 9 مارس فى تمام الساعة 9.00 صباحًا بمقر المعهد.

وتقوم مجموعة من المعلمين بتقييم الطلاب المتقدمين خلال المقابلات الشخصية، ويتم اختيار الطلاب الحاصلين على درجات عالية فقط، مع ضرورة إحضار الشهادات ذات الصلة حيث أنها تسهم في زيادة الدرجات.