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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد أعمال بدء بناء كنيسة زهراء المنيا الجديدة

ارشيف
ارشيف
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تفقد الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال بدء بناء كنيسة زهراء المنيا الجديدة، وذلك للتعرف ومتابعة آخر مستجدات عمليات البناء 
وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للعاملين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في العمل بإخلاص وأمانة .
وأعطى الأنبا باسيليوس في ختام زيارته التفقدية توجيهاته وتوصياته ووضع رؤى و آليات للعمل بها الفترة المقبلة
وجدير بالذكر أن هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار إهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة بناء كل كنائس الإيبارشية.

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