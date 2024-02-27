الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني في دورته الثانية مسيرة جديدة لحل مشكلات المواطن

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جلسات الحوار الوطني في دورتها الثانية تعد مسيرة جديدة شعارها مساحات مشتركة بهدف الوصول بمخرجات تخدم الوطن والمواطن، لافتا إلى أنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن جلسات الحوار الوطني تتضمن جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ومناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير في الصناعة والزراعة والسياحة وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي والموازنة والاستثمارات والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة تشارك في الحوار الوطني وتقدم خططا واستراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في الملف الاقتصادي في الفترة الماضية عبر محاور مختلفة منها القوانين والاهتمام بالبنية التحتية ومحاولة جذب الاستثمارات وحل إشكاليات ومنح الرخصة الذهبية.