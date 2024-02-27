اليوم.. مصر تواجه ليبيا ولبنان يلتقي الصومال بالبطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

تستأنف اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الرابع وقبل الأخير من البطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول، والمقامة حاليا على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي ايروسبورت والتي ينظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول والنائب الأول للاتحاد الإفريقي للعبة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 24 الي 28 فبراير الجاري

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتين ففي الرابعة عصرا يواجه منتخب لبنان منتخب الصومال وفي الخامسة والنصف يواجه منتخب مصر منتخب ليبيا.

وتختتم البطولة غدا الأربعاء بإقامة لقاءين الأول ينطلق في تمام الرابعة عصرا بين تونس والصومال، والثاني ينطلق في تمام الخامسة والنصف يجمع بين مصر ولبنان.

ويشارك في البطولة العربية كلًا من: لبنان، ليبيا، تونس، الصومال، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

من جانبه توجه أحمد سمير سليمان بالتحية للاعبين على أدائهم المتميز خلال المباراتين التي خاضهما حتى الآن بالبطولة أمام الصومال في اليوم الأول للبطولة وأمام تونس في اليوم الثاني للبطولة، ووجه الشكر للجهاز الفني على المجهود المبذول وحثهم على مواصلة الانتصارات

و أعرب سمير عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للبطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول "مصر 2024" ، مؤكدا أن البطولة العربية هي تجمع للأشقاء في وطنهم الثاني مصر، متمنيا التوفيق لكل أسرة الميني فوتبول العربية، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.