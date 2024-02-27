الخط الثالث للمترو يعلن تغيير جميع مواعيد العمل بداية من الغد

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه سيتم تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، على أن يتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير.

وبدايةً من يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ وحتى بداية شهر رمضان الكريم، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وذلك لفترة مؤقتة، كما يأتي قرار تغيير المواعيد، نظراً للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.