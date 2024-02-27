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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير خارجية الهند: قلقون إزاء الوضع في قطاع غزة

وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار
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أعرب وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار عن قلقله البالغ إزاء الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر هناك تتطلب التوصل لحل مستدام يوفر الإغاثة الفورية للأشخاص الأكثر تضررا.
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء عن جايشانكار قوله "إن الإرهاب واحتجاز الرهائن من الأمور غير المقبولة"، معربا عن أمله في ألا ينتشر الصراع داخل المنطقة أو خارجها.
وأكد الوزير الهندي ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وأن تتركز الجهود على السعي لحل الدولتين.

وزير خارجية الهند قطاع غزة