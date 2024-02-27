بالفيديو|المرور: كثافات بشارع رمسيس وسيولة مرورية بنفق الأزهر وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» والمذاع على فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة وصولا إلى ميدان العباسية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة، مشيرة إلى أن هناك كثافات نسبية أعلى كوبري الحدائق متجها إلى كوبري الفنجري.

وأضافت "هالة" أن نفق الأزهر يشهد انتظام في الحركة المرورية للقادم من صلاح سالم، وكذلك الأمر في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع كوبري أكتوبر.

فيما يشهد الاوتوستراد سيولة مرورية نسبية للقادم من منطقة حلوان إلي منطقة المعادي، مع انتظام حركة المرور في منطقة الجبلين وصولا إلى 15 مايو وكذلك الأمر لمن يتجه إلى شارع عباس العقاد، كما أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري السيدة عائشة متجها إلى وسط المدينة.

وتابعت، أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات النسبية في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى منطقة الطالبية، كما يشهد المحور سيولة مرورية لمن يتجه إلى كوبري أكتوبر، كما أن هناك كثافات مرورية مرتفعة عند شارع السودان أمام محطة مترو للقادم من كوبري فيصل إلى منطقة الدقي، وهناك كثافات مرورية متحركة عند محور صفط اللبن وصولا إلى شارع السودان.